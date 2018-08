Voici une Information concernant un jeu sorti sur 3DS au Japon, Eleven Go Galaxy :Level 5 a initialement lancé les jeux Inazuma Eleven Go Galaxy au Japon en décembre 2013. Cinq ans plus tard, il est possible qu'il soit disponible enfin en Occident. Certains ont en effet détecté que Level-5 a enregistré une marque pour Inazuma Eleven Go Galaxy auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union Européenne. C'est après son dépôt en avril 2015 où MSC Technologies Systems avait initialement soulevé une objection à l'encontre de la marque, mais les deux parties sont parvenues à un accord. Maintenant qu'il n'y a plus de problèmes avec la marque d'Inazuma Eleven Go Galaxy, tout est bien parti pour une future sortie. En attendant une annonce de Nintendo prochainement...Source : https://nintendoeverything.com/inazuma-eleven-go-galaxy-trademark-registered-in-europe-paving-the-way-for-possible-western-release/