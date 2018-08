Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Si vous achetez la version physique du jeu Diablo III: Eternal Collection, vous obtenez tout ce dont vous avez besoin sur la cartouche du jeu. Vous n'aurez pas à vous connecter à Internet et à télécharger des données supplémentaires uniquement pour obtenir tous les modes et/ou les contenus du jeu. Une bonne nouvelle donc...Source : https://www.gonintendo.com/stories/316281-diablo-iii-eternal-collection-s-physical-version-won-t-require-a

posted the 08/22/2018 at 06:20 PM by link49