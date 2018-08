Je vous partage une petite vidéo massacre loto pour les amateurs de mes vidéos sur Resident Evil 6 (je sais que vous êtes des millionsMassacre loto? Oui dans cette vidéo j'enchaine les doubles Headshot (headshot sur deux joueurs en ligne et en même temps) et c'est tout simplement de la pure chance et du pur malheur pour ceux qui sont sur la trajectoire de la balle de sniper.La musique est un remix de Undertale (Neo Icarus), j'aime beaucoup les musiques de ce jeu style 2D des années 80 et les remix des fans sont pas mal.Sur ce, bon visionnage.