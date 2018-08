Bonjour tout le monde, je possède un Wiko Ridge Fab 4G, écran 5.5, je l'ai depuis 3ans et il m'avait couter 240€ environ. il est niquel ! prise Jack, double sim (optionnel) donc la base.Sauf que voila depuis quelque temps après l’installation de logiciel il redémarre et n'installe rien, si je mets le wifi en étant en charge il fait c'est mise a jour et la j'ai plus qu'a l’éteindre, le retour est que la carte mère en a pris un coup et depuis aujourd'hui le fond d’écran clignote( j'ai pris des écouteurs Sony avec fonction kit mains libre ) ça permet d’écouter de la musique et de prendre des appels en conduisant car oui je suis chauffeur poids lourds ...Donc je recherche un nouveau téléphone de préférence une Fablette, sauf que j'ai regarde le Huawei P20 a 240€ mais il est dit qu'il n'as pas de prise Jack !! sérieux y font comment pour écouter de la zic ? Après Wiko parait t'il est en dessous de Huawei et au boulot ont ne parle que de Huawei sauf que j'ai regarder un peu Xiaomi et pour les mêmes prix ils font mieux sauf que l'accessibilité des langues et la disponibilités en France c'est pas ça...Je partais pour un Huawei p20 comme c'est le dernier d’après les dire chez la marque a 250€ environ ( sauf que la prise jack) ou le Redmi 6 mais les langues.Si vous avez des suggestions je suis preneur, lachez vous et vender moi ma futur fablette de votre cœur.