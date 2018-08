Tout est dans le titre, ça serait bien de regrouper les joueurs de Gamekyo pour y jouer !Marre de tomber avec des British qui font de la merde , quand mon pote peu pas jouer ...Mon GamerTag : Scarface 94500Je joue occasionnellement , mais n’hésiter pas à envoyer les invite le soir je viens sans soucis...Pour faire des quêtes et un peu d'or je suis partant !J'aimerais bien tenter les bateaux squelettes Samedi soir aussi, mais bon apparemment c'est alliance obligatoire , c'est assez difficile...Laissez vos Gamertag dans les com ^^

posted the 08/22/2018 at 05:09 PM by rockin