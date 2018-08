Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Nintendo of Europe a mis en ligne la première publicité pour les jeux :Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://nintendosoup.com/france-first-pokemon-lets-go-pikachu-eevee-tv-commercial-appears/