News Jeux

Hier était annoncé Dark Souls Trilogy, une compilation qui regroupe Dark Souls: Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin et Dark Souls III: The Fire Fades Edition sur PlayStation 4 et Xbox One.



Bandai Namco a annoncé malheuresement à Destructoid que la compilation des Dark Souls ne concernait que l'Amérique du Nord et l'Asie.



Lot de consolation, la version Switch de Dark Souls: Remastered, sort le 19 octobre...soit la même date que la sortie de Dark Souls Trilogy.