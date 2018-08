C'est une période passionnante. Bien que nous n'annoncions pas les choses à l'avance, je pense que vous voyez que le niveau d'engagement est là et que nous croyons qu'il faut continuer à faire croître ce contenu.

[...]

Sachez que l'entreprise se concentre et est investit pour continuer à faire croître notre contenu, et nous allons proposer de plus en plus de jeux à nos fans, quel que soit l'appareil sur lequel ils jouent, et des services comme le Xbox Game Pass sont en pleine croissance.

Nous adorons les jeux solo. [...] C'est quelque chose en quoi nous croyons absolument, et vous avez raison. Je pense que le premier aspect de ces studios qui les rend uniques est avant tout leur qualité. Ce sont des développeurs incroyablement talentueux qui font des jeux de très haute qualité. Si vous pensez à Compulsion Games, ou à Ninja Theory, ou Undead Labs, ils font des jeux qui sont uniques et différents de ce que nous faisons aujourd'hui dans nos studios first party.



Ces jeux sont différents de Forza, Halo ou Gears, ou certaines des autres franchises pour lesquelles les gens nous connaissent. Cela va ajouter à la diversité du contenu.

[...]

Nous voulons que ces studios fassent de grands jeux, nous voulons donc leur donner l’indépendance et l'attention nécessaire pour le faire. En fin de compte, nous savons que toutes les données nous montrent que les joueurs aiment jouer à une grande variété de jeux. Les gens veulent jouer à des jeux coopératifs, jouer à des jeux multijoueurs et jouer à des jeux solo, et nous voulons nous assurer que le meilleur de ces jeux sortira aussi depuis nos studios internes.

Je pense que le jeu vidéo à maintenant un rôle plus important dans l'entreprise. Le fait que Phil Spencer travaille directement avec le PDG et l'importance du jeu vidéo en tant qu'investissement stratégique pour l'entreprise n'a jamais été aussi important que ce que nous voyons aujourd'hui.

Il existe de nombreuses opportunités intéressantes pour tirer parti de toute la puissance et des ressources dont dispose Microsoft. Nous avons parlé de choses comme Microsoft AI, [...] ou de toute la technologie cloud Azure et de ce qu'ils sont capables d'y faire, car nous pensons à l'avenir du streaming de jeux et du cloud qui est vraiment passionnant. Mais pour moi, ce que j'aime vraiment dans cette équipe, c'est que nous sommes vraiment obsédés par le client. Nous mettons nos fans au premier plan dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi vous voyez des investissements dans des choses comme le Xbox Game Pass.

Le directeur général du marketing de chez Xbox,, parle des efforts déployés par Microsoft pour diversifier le contenu créé par ses studios first party.Greenberg a mentionné que ce que nous voyons actuellement, c'est que Microsoft intensifie son engagement envers les jeux first party.Lorsqu'on lui a demandé si Microsoft envisageait des jeux solo avec un regard renouvelé,Il a également expliqué pourquoi Microsoft a augmenté l'investissement dans la branche gaming :Pour l'instant, les nouvelles initiatives de Microsoft semblent porter leurs fruits. Il y a quelques semaines,par rapport à l'an dernier.