Bandai Namco France a annoncé sur Twitter aujourd'hui la disponibilité d'une démo gratuite pour Naruto to Boruto: Shinobi Striker.Elle sera jouable sur PS4 jusqu'au 26 août à 10h du matin, heure française. Sur Xbox One, elle sera accessible du 25 août à 6h au 29 à la même heure.

posted the 08/22/2018 at 03:44 PM by zekura