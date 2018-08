Alors qu'il sort le 7 Septembre 2018 sur ps4, les joueurs le voient a priori comme le messie des jeux de comics Marvel. Pourtant des jeux spiderman on en a toujours eu. Des jeux pour la plupart sympa. Pourtant celui la, beaucoup d'attente, beaucoup d'avis positifs de professionnelles de la presse spécialisée dans le jeu vidéo.Pourtant je me demande si ce n'est pas parce que le jeu est une exclusivité ps4 qu'il y a autant de Hype. Les jeux Spiderman sous Activision était multi support et je n'ai jamais vue autant d'attente pour un jeu Spider-man.Je me demande si ce n'est pas juste un jeu Spider-Man qui si il avait été multi supports obtiendrait un 15/20 JVC mais en tant qu'exclu PS4 se verra avoir un 18/20 JVC...