South park sur Game boy color est un jeu développé en 1998 mais malheureusement, non édité.Le 6 août 2018, la ROM du jeu a été postée par "DaKoolDood" sur le serveur LostMediaWiki Discord, après des mois de contact avec le développeur principal du jeu.Pour en savoir plus : https://lostmediawiki.com/South_Park_(found_GBC_game;_199La rom est dispo sur le site RPG GAMER.

