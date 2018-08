Multi

La semaine passée, le Wall Street Journal faisait part des prévisions de la société financière Cowen Inc. concernant les précommandes jugées "faibles" de Battlefield V. Aujourd'hui, le média CNBC vient détailler ce rapport des analystes américains, qui prévoient l'échec du prochain blockbuster d'Electronic Arts.



Selon Cowen, la victime de la boucherie du mois d'octobre serait déjà connue : "actuellement, Battlefield V semble se diriger vers une sérieuse déception pour EA", déclare haut et fort la firme américaine. Pour rappel, sortiront successivement Assassin's Creed Odyssey le 5 octobre, Call of Duty : Black Ops IIII le 12, Battlefield V le 19 et Red Dead Redemption II le 26. Pour faire cette affirmation, la société financière s'appuie sur les chiffres de précommandes du titre d'EA, qui seraient 85% plus faibles que celles de Black Ops IIII. À titre comparatif, les précommandes de Battlefield 3 et 4 n'étaient "que" respectivement 20% et 40% inférieures à celles de leurs homologues Call of Duty parus ces années-là. En 2016, Battlefield 1 avait même réussi à attirer plus de précommandes qu'Infinite Warfare.



Pour Battlefield V, Cowen prédit ainsi un destin à la Titanfall 2, éclipsé par les sorties de BF1 et Infinite Warfare en 2016. De fait, l'objectif des 13 à 14 millions d'exemplaires vendus fixé par EA serait hors d'atteinte, ce qui pourrait mener Electronic Arts vers une année fiscale 2019 à risque. Des déclarations à prendre avec des pincettes : il faudra attendre la fin d'année 2018 pour constater si l'avenir donnera raison à Cowen ou non. En attendant, Battlefield V tentera de séduire les joueurs en manque de FPS compétitif le 6 septembre prochain dans le cadre de sa bêta ouverte.