Voici le Top Media Create allant du 13 au 19 août 2018 :Le jeu Octopath Traveler reste stable, Yakuza 3 sur Ps4 perd treize places, Lady Layton DX perd une place, Okami HD sur Nintendo Switch perd six places, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon gagne sept places, Super Mario Odyssey gagne aussi sept places, Splatoon 2 reste stable, Mario Kart 8 Deluxe gagne deux places, The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch gagne sept places et Nintendo Labo fait son retour…Passons maintenant au Top Hardware : La 3DS, la Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Source : https://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180815047/