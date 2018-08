Tout d'abord, le jeu n'est pas seulement un jeu de tir " boots on the ground ", il y aura de nombreuses sections dans lesquelles l'un des trois protagonistes montera l'un des mechas Wanzer de Front Mission (volés aux forces blindées qui ont envahi la ville qui sert de cadre au jeu) dans des batailles robotisées lancées.Il est intéressant de noter que les joueurs pourront souvent choisir s'ils veulent faire face aux soldats qui gardent le wanzer ou prendre une autre approche à pied.Le combat à pied est très tactique, avec des ressources limitées (les trois protagonistes se sont retrouvés au milieu d'une guerre tout à coup), et la nécessité d'y jouer intelligemment et tactiquement, en utilisant des pièges, des armes improvisées et de l'artisanat pour lutter contre des ennemis qui souvent vous dépassent considérablement.Le choix joue un grand rôle dans le jeu, dont une partie tourne autour du sauvetage des civils piégés dans la ville. Ils ont tous leurs propres motivations et leur propre histoire, et il faudra souvent beaucoup de persuasion pour qu'ils vous suivent. Vous pouvez aussi décider de les abandonner à leur perte si vous n'arrivez pas à les convaincre, ou même si vous décidez simplement que vous vous en fichez.A la fin du jeu, vous ne saurez pas seulement ce qui arrive aux trois protagonistes, mais aussi aux civils que vous sauvez, modifiant l'histoire avec vos propres choix et actions.