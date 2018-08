Le mythique titre de SNK : Art of Fighting, sorti en 1992 sur NEO GEO voit sa superbe bande son sortir sur support vinyle ! Édité par Brave Wave Productions, ce disque vinyle vous offre un pur son issu des entrailles de la fabuleuse Neo Geo !



Hé oui, il ne les fait pas mais ce bon vieux Art of Fighting des familles a fêté ses 25 ans en 2017 !



C'est à cette occasion que Brave Wave, petite maison de disques spécialisée dans l'édition de musiques de jeux vidéo, a produit cet album.



Un livret accompagne ce disque et c'est l'opportunité pour nous de découvrir les interviews de Youichiro Soeda (designer) et de Yasuyuki Oda (producteur). Les deux gaillards nous parlent de l'ambition qu'avait SNK à l'époque de la sortie de ce jeu, avec une autre orientation scénaristique que le sempiternel "tournoi de combattants"...





Gunhed TV - https://youtu.be/oi1-7WudMto