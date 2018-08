Bah Shadow Of The Tomb Raider plus j'en vois plus ça me mets la claque, et ça fait plaisir d'entendre le gars de CD reconnaître que l'exploration sous l'eau est un des aspects core de la franchise, aspect qui fut quasi absent dans le 1er et peu présent dans le 2 eme opus. Ce 3 éme épisode s'annonce vraiment épique en terme d'exploration, l'aspect qui a toujours primé dans les TR pour ma part, bref vivement!!







Foxstep