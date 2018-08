Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Aujourd'hui, Monolith Soft. partagé quelques détails et images pour le roi de Torna, doublé par Shigeru Ushiyama. En tant que roi, il est la personne la plus importante de tout Torna.Il se trouve aussi être le père d'Addam. Il a toute confiance en son fils et ses capacités, raison pour laquelle il lui confie la tâche périlleuse de vaincre Malos...Source : https://twitter.com/XenobladeJP/status/103216169940572569/

posted the 08/22/2018 at 09:58 AM by link49