Clairement, il en faut plus souvent des jeux de ce calibre. Les jeux de plate-forme se font de plus en plus rare et c'est vraiment dommage.Je chercher un jeu bon enfant avec des niveaux en pagaille et un niveau de difficulté raisonnable, SM3DW correspondait exactement à mes attentes.Gameplay aux petits oignons, graphismes fins et colorés, une ribambelle de niveaux et de défis, j'ai pas était décu, loin de la. J'en suis au monde Couronne et le truc que je me dis c'est pourquoi Nintendo n'en fait pas plus souvent des Mario ?C'est le premier Mario que je finis, maintenant à voir si je continue Super Mario Galaxy, SM3DL ou bien un NSMB. C'est clairement des drogues ces jeux, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas était fixé comme ça devant un écranAvec la série des Mario, t'es juste éblouis chaque instant par le niveau de créativité des jeux, c'est rarement le cas avec d'autres productions et on comprend mieux pourquoi c'est le carton pleins pour chaque épisode.