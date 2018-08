Les jeux sont entièrement refaits, des graphismes aux systèmes, et optimisés pour être plus faciles à jouer pour les nouveaux venus. Le character design est complètement nouveau, le scénario est entièrement exprimé et l'interface utilisateur optimisée. Les batailles ont également des coupures, et de nouveaux éléments non inclus dans les jeux originaux seront ajoutés.Voici quelques détails liés à la production:Éditeur: Kadokawa GamesPlanification et production: Chara-AniSupervision: ExtremeDesign des personnages: Ryo NagiCompositeur: Noriyuki IwadareLe jeu sera officiellement annoncé lors d'un événement de présentation le 29 août. Le développement est actuellement achevé à 50%.____Sans com!