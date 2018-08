Voici des Informations concernant le jeu Forza Horizon 4 :Microsoft et Playground Games ont dévoilé des nouvelles Images pour le jeu Forza Horizon 4 :Ainsi que deux Bundles :La 1TB Xbox One S coûtera $299.99 et la 1TB Xbox One X $499.99. Ils contiendront une manette, un code de téléchargement pour le jeu Forza Horizon 4, un mois d'abonnement au Xbox Game Pass et 14 jours au Xbox Live Gold. Et pour finir, du gameplay :Pour rappel, le jeu sortira le 02 octobre prochain...Source : https://gematsu.com/2018/08/forza-horizon-4-gamescom-2018-gameplay-screenshots