Une Nouvelle Zone arrivera dans le Monde de Sea of Thieves dès le 19 Septembre prochain, on quitte les plages paradisiaques pour nous rendre dans un environnement plus hostile...effectivement les terres brûlées de Devil's Roar veulent nôtre peau c'est ainsi qu'il faudra braver tremblement de Terre, Volcans et Geysers-Les explosions de volcans projetteront dans les air des roches pouvant vous blesser ainsi que vous toucher même en étant sous l’eau.-il sera possible de trouver des chaloupes sur les îles et les accrocher a nôtre navire, elles serviront a s'approcher des îles volcaniques en étant plus maniable pour esquiver les boules de feu et nous protéger de l'eau bouillante, mais on pourra également charger nôtre chaloupes de barils explosifs et l'envoyer comme cadeau a nos adversaires ou d'autres utilisation avec de l'imagination.-Des geysers seront disponibles sur les nouvelles îles de Forsaken Shores. Ceux-ci vous permettront de vous projeter dans les airs pour atteindre certaines plateformes, ou échapper a un adversaire.-Nouvel avant poste avec un volcan sur son île ce qui promet de bonnes tranche de rigolade au milieu de ce chaosDe nouvelles quêtes marchandes appelées « Cargo Run » arrivent dans Forsaken Shores. Vous obtenez des bouteilles de rhum, du tissu et des plantes que vous ne devez pas endommager de certaines manières et les livrer à certains endroits. Les bouteilles de rhum peuvent se détacher il faudra alors faire attention de ne pas les endommager . Les plantes doivent rester mouillées pour rester en vie. Le tissu doit être gardé au sec. (Nouvelle faction?)-Nouveau drapeau appelé « La marque du Faucheur » Vous marque sur la carte pour que tout le monde puisse vous voir.-L’eau autour des îles peut bouillir ce qui peut blesser le joueur-Nous apprenons également qu’une nouvelle aventure des fonds de cale appelé « Cursed Crews » aventure qui aura un lien avec les boulets de canon maudits sera disponible juste après Cursed Sails et avant Forsaken Shores. donc d'ici fin Août-il y aura d'autres choses concernant Forsaken Shores qui seront dévoilé plus tard-Sortie le 19 Septembre