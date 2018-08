Hello! Voici 3 rapides tours des stands de Nintendo, Sony et Microsoft ! L'an dernier, Microsoft avait réduit la taille de son stand, mais cette année, celui de Sony est également plutôt light (grossièrement, il concerne Marvel's Spiderman). Je vous laisse regarder cela en imageSi vous avez des questions... N'hésitez pas

posted the 08/21/2018 at 10:28 PM by suzukube