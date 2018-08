Washington, D.C est notre personnage principal. - (Massive Entertainment)

Lors d’une présentation organisée par l’éditeur français durant le salon allemand, l’un des membres de l’équipe en charge du développement s’est attelé durant 30 minutes à nous présenter la ville de. Première remarque et non des moindres,. The Division 2 se déroule donc à Washington, D.C sept mois après la fin des événements du premier épisode et ce double choix est réfléchi.Cet écart temporel autorise les scénaristes à élever le débat.. New-York pêchait par un manque notable de variétés dans ses environnements là où Washington, D.C, maison-mère de l’initiative The Division, offre des contrastes aussi bien de couleurs que d’ambiances bien plus prononcés.Pour bâtir virtuellement cette ville,. Les équipes ont ainsi crapahuté dans les rues, les parcs, les monuments et les sous-sols et utilisé de nouveaux outils dont le GIS () pour obtenir une réplique exacte (ou presque) de Washington aussi bien en extérieur qu’en intérieur avec l’alternance de 6 atmosphères distinctes (rues commerciales, quartiers résidentiels, parcs naturels, bâtiments gouvernementaux…).Ubisoft s’est bien entendu attardé sur les monuments et autres espaces iconiques afin de raconter The Division 2 par la plume mais aussi par les lieux traversés.. Néanmoins, la présence de ces espaces ouverts force les développeurs à repenser partiellement le gameplay afin de le rendre plus tactique. Si la mise à couvert était primordiale dans The Division, le timing l’est également dans sa suite.Par dessus ce réalisme de pixels, les artistes appliquent cette surcouche apocalyptique caractéristique de la franchise.. La nature y a repris ses droits dans cette ville marquée par les affrontements et l’instinct de survie de ses habitants.Ubisoft a ainsi résumé The Division 2 de la sorte :