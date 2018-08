Salut, en cette période de fin de vacances ( enfin les miennes) Blizzard nous annonce qu'à l'occasion de la gamescom nous auront droit demain à un nouveau court métrage overwatch.Après Bastion et Ana qui pensez vous voir à l'honneur cette fois ?Pour ma part je mise une pièce sur Ange ou Dva (Reponse demain, en attendant je vous laisse avec le court métrage des frères cancers, alias Hanzo et Genji, juste parce que c'est un des plus beaux pour moi, à demain !