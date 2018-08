Voici des Images du jeu Devil May Cry 5 :On peut voir Dante attaquer des Démons à l’aide de sa moto.Et ici se servir d’une épée.Pour rappel, le jeu sortira le 08 mars 2019 sur Ps4 et Xbox One...Source : https://gearnuke.com/devil-may-cry-5-dante-screenshots-leak/