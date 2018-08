InkyPen est donc un nouveau service sur Nintendo Switch fonctionnant par un système d’abonnement. En échange de 7.99€ par mois, vous aurez la possibilité de lire des bande dessinées, des comics et même des manga. Pas d’achat à l’unité ici, l’idée est de proposer un service comparable à Netflix, mais pour la lecture de BD et autres.

posted the 08/21/2018 at 04:32 PM by gunstarred