Ubisoft sort le paquet avec deux collectors pour The Division 2. Le jeu sera disponible le 15 Mars 2019, sur One, PS4 et PC.La première édition, la Dark Zone Collector's EditionA l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un artbook-La B.O sur CD-Une figurine de Heather Ward de 30cm-Du DLC'sLe tout pour 119.99€ sur One et PS4Je pense que cette version, sera aussi disponible chez MicromaniaEt enfin, la Phoenix Shield Collector's EditionA l'intérieur, nous retrouverons :-Un steelbook-Le jeu-Une Figurine Articulée Ubicollectibles haut de gamme à échelle 1/6 de Brian Johnson, notre agent iconique avec son équipement et matériel-Un artbook-La B.O sur CDPar contre, il faudra compter 250€ sans les points Ubi