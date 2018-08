Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :La Fnac vient d'ouvrir les rservtions pour le titre. Il faudra compter 54,99€ pour se procurer le jeu Diablo 3 Eternal Collection sur la dernière console de Nintendo.A noter qu'en plus du skin Ganondorf, le skin Link sera aussi présent..Source : https://jeux-video.fnac.com/a12500551/Diablo-III-Diablo-III-Nintendo-Switch-Jeu-Nintendo-Switch?omnsearchpos=1

posted the 08/21/2018 at 02:32 PM by link49