Voici une Information concernant le jeu Shadow of Tomb Raider :Une rumeur voulait que le jeu soit présent dans l'offre du Game Pass. Microsoft précise que l'image présente à la Gamescom 2018 ne servait juste qu'à promouvoir que les titres précédents eux sont dans l'offre, mais pas les prochains opus. Pour rappel, le titre sortira le 14 septembre prochain sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : https://www.resetera.com/threads/shadow-of-the-tomb-raider-metro-exodus-coming-to-game-pass-edit-nope.63319/

posted the 08/21/2018 at 01:04 PM by link49