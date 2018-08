Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry 5 :Le jeu connait un succès fou durant l’événement puisqu'il y a une file d'attente de 3 heures pour jouer au tire de Capcom. Voici d'ailleurs du gameplay :Le jeu sortira l'année prochaine sur Ps4 et Xbox One...Source : https://www.resetera.com/threads/devil-may-cry-5-gamescom-coverage-early-impressions.63281/page-3

posted the 08/21/2018 at 09:07 AM by link49