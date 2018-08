C'est vrai que je n'écris pas énormément de news sur Fire Emblem Heroes, mais ce serait bien que le jeu ait enfin sa fiche technique, non ?Bref ce matin un nouvel épisode de Feh Channel s'est tenu, spécialement dédié aux 4 héros sortis vainqueurs du second sondage de popularité "Choisissez vos Héros" qui s'était tenu en début d'année qui ont désormais une version Brave (une apparence et un set d'arme/compétence différente des versions de base et saisonnières). Celica de Shadow of Valentia et Veronica de Fire Emblem Heroes pour la catégorie femme, Hector de The Blazing Word et Ephraim de The Sacred Stones pour la catégorie hommes.Hector et Ephraim sont des unités en armure, Hector avec la lance légendaire Maltet qui appartenait à son frère (ce qui changera de ses 3 autres versions avec Armades haha) et Ephraim avec la hache légendaire Garm du royaume de Grado... Un peu comme si les deux s'étaient échangés leur rôle #bromance.Celica quant a elle a la petite surprise d'avoir été réalisé selon son modèle de 1992 du jeu Fire Emblem Gaiden, sa toute première apparition. Elle possède l'Epée Royal dont Arm en avait la possession. Son artwork est d'ailleurs réalisé par Hidari, la character-designer de Shadow of Valentia.Si le clin d'oeil est cool, nul doute qu'Intelligent Systems lui réserve une version légendaire XD...Enfin, la première version jouable de Veronica depuis le lancement du jeu (qui était l'antagoniste du premier tome du jeu mobile) gardera son caractère hautain qui lui est bien propre mais, équipé du baton légendaire Hlidskjalf, mettra en oeuvre ses compétences de soutien pour les joueurs.Pour l'occasion, il est possible de choisir gratuitement une des 4 unités et un nouvel annexe en 3 actes dédié aux personnages est disponible. Un évènement de soutien permet également de récolter des accessoires pour personnaliser vos unités.