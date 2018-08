l'A-RPG PC chinois Sword of Legends 3 aka 古剑奇谭三 que j'ai presenté avant-hier a donc laché sa demo aujourd'hui.Pour ceux qui voudrait la DL, il semblerait que se soit ici http://gjqt3.wangyuan.com/index.php (le 3eme rectangle en dessous de la fille) puis dl les 3 parties j'imagine.Pour les autres voici une video (debut a 8mins30 / Gameplay a 11min30 / Explo vers 16mins)

guiguif