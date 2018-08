Paradox Interactive est prêt à relever le défi avec un portage de, un jeu de stratégie 4X (eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate) sorti il y a deux ans sur Steam. Développé par son studio interne, à l'origine des mastodontes Crusader Kings et Europa Universalis,, qui s'était occupé de Cities : Skylines sur ces mêmes supports.Actuellement dans sa versionsur PC, c'est laqui a été choisie pour servir de base sur consoles (patch du 16 mai 2017), avec quelques modifications pour s'approcher de la 2.0 (22 février), rassure le compte Twitter officiel du jeu.. Le support constant via de nouvelles mises à jour et du contenu inédit, similaire au jeu original, est au programme.Se contentant d'un "coming soon" comme date de sortie, Stellaris : Console Edition sera tout de même jouable à la gamescom, histoire de rassurer (ou pas) les plus sceptiques.