Voici une Information concernant le jeu Xenoblade Chronicles 2 :Aujourd'hui, Monolith Soft. a partagé quelques détails et images pour Milt, doublé par Yukiko Morishita), un jeune garçon de Gormott qui voyage aux côtés d'Addam.Il est très sympathique et il se cnsidère comme un frère pour Mikhail.Il forme églement un duo comique avec Mythra, ce qui permettra quelques gags verbaux plus au moins lourds...Source : https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-torna-the-golden-country-introduces-milt/