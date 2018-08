La vénérable série japonaise, J-RPG Grandia arrive sur Switch cet hiver. Selon un communiqué de l'éditeur GungHo, Grandia et Grandia II HD Remaster se dirigent tous deux vers la console hybride de Nintendo.La série Grandia trouve ses racines dans des JRPG PlayStation et Saturn qui ont d'abord attiré un public dévoué.Développé à l'origine par Game Arts, les créateurs de Thexder, Sylpheed et Lunar, Grandia se distingue par son travail de sprite coloré et son système de combat innovant. IGN a testé l'original Grandia en 1999, notant le RPG un 9/10.En plus de la version Switch, Grandia HD Remaster arrivera également sur Steam, rejoignant Grandia II, déjà en vente sur le service. Une démonstration de Grandia II HD Remaster sera jouable sur PAX West 2018.