En plus de la date de sortie, From Software annonce une version collector de SekiroA l'intérieur, nous retrouvons :-Le jeu-Un steelbook-Un artbook-Une Map-Une statue de 18cm-La bande son au format numérique-Replique de pièces de monnaie du jeuLe tout pour 89$, le 22 Mars

posted the 08/20/2018 at 07:02 PM by leblogdeshacka