Il n'y a pas que Microsoft, qui nous sort des manettes à tout va. Sony annonce 4 nouveaux coloris de mabettes pour sa PS4Nous aurons donc la Berry Blue, Sunset Orange, Blue Camo et la Copper.Le tout sera dispo le mois prochain

posted the 08/20/2018 at 04:53 PM by leblogdeshacka