Voici le Top France allant du 06 au 12 août 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze quitte le classement, Super Mario Odyssey reste stable, The Legend of Zelda : Breath of the Wild reste aussi stable et Mario Kart 8 Deluxe reste stable également. A noter que le jeu Mario Kart 8 Deluxe est resté premier pendant un mois et que la Nintendo Switch squatte à 100% le classement depuis ce même laps de temps...Source : https://nintendosoup.com/mario-kart-8-deluxe-has-been-the-bestselling-game-in-france-for-1-month/