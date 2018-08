Je ne sais pas vous mais j'ai l'impression que Resident Evil 2 REmake suit le même traitement marketing que Resident Evil 7 (trailer surprise a l'E3, sortie proche, démo publique hélas pas chez nous etc).Resident Evil 7 a eu droit a un nouveau trailer et a une phase de Gameplay avec Mia a l'époque a la gamescom.Je suis sur a la même chose avec Resident Evil 2 REmake. Les rumeurs parlent de l'arrivée d'une phase de gameplay dans la ville avec Claire (que personnellement je ne regarderais pas) et d'un trailer sur la campagne de Claire.Car faut bien l'admettre, Claire a complètement été transparente pour l'instant et c'est bien dommage. Avec uniquement un artwork de la belle sur sa moto ou une apparition de 3 secondes dans le trailer c'était pas trop ça.Je pense donc qu'on peut croire aux rumeurs des fans.Allez je partage l'intro de Claire de Resident Evil 2 1998 qui est toujours aussi classe et culte.