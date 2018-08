Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Nintendo prévoit de vendre 20 millions de Nintendo Switch cette année, mais la prestigieuse société Ace Economic Research Institute basée à Osaka semble avoir plus confiance en Super Smash Bros. Ultimate et Pokémon: Let's Go Pikachu!/Let Go Eevee! que Nintnendo. L’analyste du cabinet, Hideki Yasuda, a récemment publié son analyse des finances de la société et a présenté une prévision intrigante. Il s'attend à ce que le chiffre d’affaires de Nintendo s’élève à 1,36 billion de yens pour l’exercice complet, avec un résultat d’exploitation de 330 milliards de yens. Ce chiffre est nettement supérieur aux prévisions de Nintendo, car Yasuda-san s'attend à ce que Nintendo expédie 25 millions de Nintendo Switch et 140 millions de jeu. Cela porterait le total de Nintendo Switch à 42,79 millions au 31 mars 2019, au lieu des 37,79 millions prévues par Nintendo...Source : https://www.dualshockers.com/25-milion-switch-units-expected-ace-securities/