Coucou mes petits chiotsVergeben a encore frappé par deux fois et cette fois-ci ça ne va pas plaire à tous le monde :Sans surprise, il y aura un pokémon de la gen 7 mais le bougre ne sera pas celui que la plupart attendait à savoir Archéduc (Decidueye dans la langue de Trump). Il ne s'agira pas non plus de Lougaroc (Lycanroc). En fait Vergeben ne sait pas avec certitude qui sera le prochain pokémon jouable même si il y a de fortes chances qu'il s'agisse de Félinferno (Incineroar).Autre personnage plus récemment leaké :Pour rappel Vergeben a aussi leaké :-Marie (Isabelle) la secrétaire à la mairie depuis Animal Crossing New Leaf. À mon avis elle sera en clone des villageois.-Minecraft représenté dans le jeu (pas forcément en perso jouable calmez-vous) peut-être un assist ou un boss dans le mode solo ?Allez à plus mes petits chiots !Source :