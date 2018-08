NVIDIA s'apprête à lancer sa nouvelle architecture Turing demain à Cologne en Allemagne, si la gamme pro a été bien détaillée la semaine dernière, Huang a préféré garder le silence sur la gamme gamer, néanmoins les nombreuses fuites très cohérentes de presque tous les partenaires NVIDIA ne laisse que peu doute sur la composition du haut de gamme, ainsi on aura droit à une RTX 2080ti estimé être à 50% de plus que la GTX1080 et une autre RTX 2080 qui se situerait à mi chemin entre les deux.



Pour rappel la gamme RTX fera suite à la GTX et marquera l'introduction pour la première fois du RayTracing natif au niveau des jeux vidéo pourvu que les développeurs suivent l'avancée hardware.



Il est à noté que le lancement de la gamme RTX balaiera sans doute d'un revers de la main tous le haut de gamme AMD qui n'est déjà pas si haut de gamme que ça, grosse chaude onéreuse et peu performante VEGA serait disuète dès demain, alors que polaris pourrait garder un certain intérêt s'il y ait un ajustement de prix la ramenant à moins de 200 euros, mais pour combien de temps même avant le lancement du GTX2050ti.



Pour le moment AMD n'a aucune réponse jusqu'au février date d'introduction de Navi l'architecture officielle de la PS5 dont Sony est personnellement impliquée.