Voici une Information autour de la console qui devrait succéder à la Ps4 :Il ya eu beaucoup de discussions pour savoir quand Sony sortira un successeur de la PS4, au point que des déclarations erronées ont fait croire que la Ps5 ne viendrait pas avant trois ans. L'analyste Hideki Yasuda du prestigieux cabinet Ace Economic Research Institute, basé à Osaka, ne le pense pas, comme il l'a mentionné dans son récent rapport sur les performances financières de Sony. Il mentionne qu'à l'heure actuelle, Ace Securities estime que la Ps5 sera lancée à la fin de 2019. Cela dit, Murata Manufacturing et TDK ont exprimé leur inquiétude quant au resserrement de la chaîne mondiale d'approvisionnement et de demande en condensateurs céramiques monolithiques (MLCC). et ont indiqué que cela pourrait être un risque futur pour les entreprises. En effet, des voitures équipées d'un grand nombre de MLCC sont introduites sur le marché et l'arrivée des services mobiles 5G a entraîné l'arrivée de plus en plus de smartphones avancés. Cela jette un doute sur la possibilité de produire des consoles de jeux avec une offre suffisante dans les grandes quantités requises par un nouveau lancement. En conséquence, en cas de problèmes d'approvisionnement en composants électroniques, Hideki Yasuda pense qu'il peut y avoir un petit retard sur la date prévue...Source : https://www.dualshockers.com/ps5-release-2019-ace-securities/