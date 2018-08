IGN 9,5/10

Gamekult 9/10

JVC 18/20

JVLive 18/20

Gameblog 8/10

Excellent.Dead Cells associe des mouvements époustouflants où l'accent est mis sur le risque et la récompense pour devenir un jeu de plateforme et d'action incroyablement motivant.Coup d’essai, coup de maître. Avec son contenu foisonnant, Dead Cells aurait pu se laisser déborder, tomber dans le piège de la quantité qui supplante la qualité. D’un revers de la main, Motion Twin balaye cette peur et propose un jeu dont chaque rouage est bluffant de maîtrise. De sa direction artistique flamboyante à son gameplay nerveux et précis, en passant par son challenge corsé mais motivant, le dernier bébé des développeurs bordelais frappe aussi fort que juste. Plus qu’un jeu, Dead Cells est une faille temporelle capable de vous voler des pans entiers de votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Quand le soleil se lèvera à nouveau sur votre visage blafard, réchauffant votre corps pétri de courbatures au terme d'une longue nuit blanche, vous n’aurez qu’un seul mot à l’esprit quand vos proches incrédules s'enquerront de votre état mental : ENCORE !Multicellulaire dans l’utilisation de ses inspirations, Dead Cells est en fait une réussite unique. Son game design nous semble aussi solide que les pierres qui ornent ce château maudit qu’il faut parcourir, ce qui n’est pas une métaphore choisie au hasard tant la dureté se dégage de l’endroit. Pour peu que vous ne soyez pas totalement réfractaire à la douce frustration de la mort permanente, cette épopée devrait vous faire perdre la tête pour de bon, à l’image de son étrange protagoniste principal. Pour le meilleur et pour le R.I.P.Dead Cells est une réussite du genre. Généreux, addictif, fun et parfois frustrant, le titre a de quoi vous accaparer des dizaines et des dizaines d'heures sans vous lasser tant son concept maîtrisé pousse facilement à la boulimie vidéoludique. Ajoutez à cela une direction artistique de haute volée couplée à une OST monumentale et vous obtenez là un jeu incontournable de la scène indépendante.Gamepsot 9/10Destructoid 9/10GameInformer 9/10Attendu au tournant du fait de ses nombreuses années de développement, Dead Cells évite le piège du soufflé qui se dégonfle trop vite en proposant une aventure riche et aboutie, qui ne se laissera découvrir qu'en versant du sang et des larmes. Très exigeant dans ses premières heures, le jeu de Motion Twin mise sur une progression constante pour pousser le joueur à l'exploit, mais évite la frustration habituelle des Rogue-like en optant avec intelligence pour un mariage entre un level-design traditionnel et une génération procédurale cadrée. Offrant un sacré paquet de possibilités à travers ses nombreuses armes et améliorations qui donnent toujours envie de recommencer, Dead Cells ne s'adressera en revanche pas à tous les publics. C'est bien dommage, puisque les joueurs peu enclins à l'acharnement passeront à côté de sa direction artistique sans faille portée par une bande-son de grande qualité. Une fois encore, le paradis se mérite.Edge 8/10Gamespot 7/10