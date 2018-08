Salut les gens,



voici un petit partage d'une vidéo a moi sur des moments super badass dans le mode Cloak and Dagger (TSNE MGO 2 Forever) sur le jeu MGS V TPP Metal Gear Online 3.



Je suis devenu en ce moment assez accro a ce mode policier voleur en mode cache-cache de la mort, et pour info je ne joue pas avec le CQC Nv.3 mais avec les pièges + , et ça marche super bien comme vous pouvez le voir dans cette vidéo.



Bon visionnage.





Metal gear Online 3 TSNE Cloak and Dagger - MGS V TPP