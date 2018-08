Dans la lignée de ses prédécesseurs,nous proposera des sons très variés, notamment grâce aux différentes stations de radio disponibles, relevant de styles hétéroclites. Nous pourrons noter la présence deou encoreCi-dessous le document diffusé sur Reddit à l'origine de cette playlist, qui n'a toutefois pas encore été confirmée par...Pour mémoire, le jeu est attendu pour le, fera partie du programme Xbox Play Anywhere, et sera également disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass.

posted the 08/19/2018 at 10:32 AM by kamina