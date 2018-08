J'ai fini le jeu Red Dead Redemption : Undead Nightmare, pour la première fois sur Xbox One, et j'ai adoré.Au niveau des points positifs, j'ai trouvé le jeu vraiment magnifique, alors que ça reste un jeu de la génération précédente. La faune zombifiée est une réussite, et les chevaux, surtout ceux de l'Apocalypse, sont magnifiques. Les environnements sont encore somptueux. Les personnages, bien que déjà présents dans le premier, sont vraiment tous bien travaillés. Cette extension permet d'en apprendre un peu plus, sous un angle un peu différent.Le gameplay est toujours autant bien maîtrisé selon moi. J'ai adoré la mythologie et la critique de la société et de certains de ses travers propres au titre. L'humour est aussi de temps en temps présent. La fin est bonne, sans être mémorable non plus. Mais le point le plus réussi je trouve reste la capture des Chevaux de l'Apocalypse et de la Licorne, ajoutant une petite touche d'originalité, Guerre me rappelant fortement le cheval du premier Darksiders d'ailleurs.Au niveau des points négatifs, je dirais tout d'abord que le jeu est l'un des titres les plus buggés auquel j'ai joué. J'ai eu le bug des zombies sans tête qui réapparaissaient constamment. Pas pratique pour nettoyer les cimetières ou les villes. J'ai aussi eu le problème des écrans noirs après une sauvegarde, m'obligeant à relancer le jeu. Et pour finir, le bug des animaux mythiques qui n'étaient pas comptabilisés une fois domestiqués ou tués, comme le Chupacabra.Et le deuxième point négatif selon moi est l'absence de musique marquante. C'est simple, j'en ai entendu aucune. Et je pense qu'il y avait moyen d'en faire des terribles.Après, si je devais choisir entre Red Dead Redemption et Red Dead Redemption : Undead Nightmare, je choisirais le premier, car il n'a pas de bug, a une OST magnifique et sa fin est beaucoup plus marquante.Rockstar a, si on combine les deux titres et que l'on change la zombification d'un personnage au début pour la mettre à la fin, tout simplement créé une oeuvre spectaculaire et magistrale. Ce titre marque tout simplement de son emprunte le monde des jeux-vidéos, tout simplement.Bref, je suis fin prêt pour Red Dead Redemption 2, que j'attends encore plus maintenant. En espérant qu'il soit aussi démentiel que le premier et son extension...Source : member15179.html