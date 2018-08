Je me suis acheté cet après-midi le jeu Shenmue 1 & 2 HD :J’ai essayé le premier, et c’est assez spécial je trouve :Certains éléments se limitent à des pixels, comme les feuilles des arbres, les déplacements sont assez rigides, et le jeu n’est pas très beau. A voir si j’accroche par la suite…Source : member15179.html