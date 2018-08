J'ai vu bien plus de choses que ce qui était montré à l'E3. Les séquences où vous allez au Ripperdoc et tout ça. Il y a des quartiers entiers où vous pouvez vous promener et écouter les potins des gens. [...] Parce que c'est à la première personne, ce que j'aime c'est que tu as ce genre de choses en périphérie. Vous pouvez descendre traverser la rue pour obtenir quelque chose et entendre quelqu'un dire quelque chose [derrière vous], et vous devez alors vous tourner pour savoir qui l'a dit et où, dans une foule. Vous n'avez pas une connaissance complète de la situation, ce qui en fait une expérience beaucoup plus puissante.

Vous arrêtez de faire votre gameplay à un niveau stratégique. Vous devez le faire sur un plan tactique, immédiat, car vous ne savez pas tout. Lorsque vous jouez à la troisième personne, vous pouvez regarder et voir le champ de bataille en entier, pour ainsi dire. Quand je suis en première personne, je suis dedans. Ce qui se passe autour de moi se déroule à la vitesse que cela prend naturellement.

La technologie permet la rébellion. Cela permet le changement. Cela permet aux personnes qui sont en bas de l’échelle de se confronter aux personnes qui se trouvent au sommet. [...] Depuis l'époque des Egyptiens, il y a des gars au sommet et des gars en bas, l'histoire est toujours faite ainsi. C'est ce que font les gens. Il y a toujours de nouvelles personnes qui se battent et cela se termine généralement par une révolution sanglante tous les 40 ans environ. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c’est que les technologies sont là pour permettre aux personnes les plus démunies de contourner les personnes au pouvoir, de défier ces personnes au pouvoir, de trouver d’autres moyens de gagner du pouvoir. La morale est le [genre] cyberpunk. Je la ramène à la même orientation que celle que j'ai donnée sur la manière dont vous écrivez une bonne aventure Cyberpunk 2020, à savoir "C'est personnel ". Tout le monde a une moralité qu'il suit ou non. [...] Toute bonne histoire cyberpunk concerne la moralité personnelle des personnes impliquées. Parfois, cela ne sauve pas le monde - il s’agit de se sauver soi-même, de sauver les choses et les personnes qui vous intéressent, ce qui le rend à la fois intensément politique et intensément personnel.

Mike Pondsmith, le créateur du jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020, a eu l'immense privilège de pouvoir s'essayer à Cyberpunk 2077, le titre de CD Projekt RED s'inspirant du premier cité. Au cours d'un récent voyage en Pologne, l'homme a pu apercevoir beaucoup plus de choses et de zones que ce qui a été présenté à la presse lors de l'E3 2018.Pondsmith s'est confié à Polygon, en livrant ses conclusions de cet essai. Celles-ci incluent son affection pour la vue à la première personne adoptée pour le jeu si décriée, ainsi que son appréciation pour le studio qui embrasse les thèmes moraux et politiques de son univers.Pondsmith a déclaré que le point de vue à la première personne conférait aux combats une dimension beaucoup plus tactique.Pondsmith a également fait part de son amusement au vu des critiques envers le jeu, plus particulièrement celles émises par les fans de CD Projekt sur les réseaux sociaux, qui ont déclaré que Cyberpunk 2077 aurait des thèmes politiques. Selon lui, cela traduit l'ignorance du rôle que joue la moralité dans le jeu de table et du genre Cyberpunk dans son ensemble.