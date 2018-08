Je viens de finir Shenmue et que dire, la claque même encore aujourd'hui, j'en est bouffer des jeux vidéo depuis 1999 et putain, c'est l'un des rares qui me passionne autant, il est tout simplement fou, bien trop avance sur sont temps, ta même des éléments qu'on retrouve rarement voir pas dans les jeux, tout est fou dans cette licence, d'autres diront sur-côté parce que il est assez réputé dans le monde du jeu vidéo, mais les vrais comprendront que Shenmue est un pilier dans le monde du jvSinon l'ost du 2 est juste dingue, je redécouvre l'univers du 2 qui est ultra riche, je me demande vraiment comment il a fait pour réalisé un tel jeu à l'époque, c'est un monstre Yu Suzuki